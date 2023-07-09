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BBC

موجة حارة تحطم الأرقام القياسية في التشيك

12:46 م الأحد 09 يوليو 2023

‏التشيك

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براغ - (د ب أ)

لقد حطمت درجات الحرارة التي تم تسجيلها أمس السبت في 9 من أصل 160 محطة مراقبة في التشيك، الأرقام القياسية بأنحاء البلاد، بحسب ما أورده راديو "براغ" التشيكي، اليوم الأحد.

وتم رصد أعلى درجة حرارة خلال اليوم الموافق الثامن يوليو، في بلزين (على بعد 90 كيلومترا غرب براغ)، حيث وصلت الحرارة إلى 34 درجة مئوية.

وأفاد "راديو براغ" بأنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الأحد أكثر سخونة، مع توقع أن تصل الحرارة إلى 36 درجة. وقد تم تحذير الأشخاص للبقاء بعيدا عن أشعة الشمس واستخدام واقي الحماية من الشمس، وتناول كميات أكبر من السوائل.

وبسبب حالة الطقس الجاف والحار للغاية، هناك حظر على إشعال الحرائق في الأماكن المفتوحة.

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التشيك موجة حارة رجات الحرارة

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