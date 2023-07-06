هوية صاحب الكوكايين.. البيت الأبيض يرد

(وكالات)

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إنه واثق من أن جهاز الخدمة السرية سيعرف الحقيقة بشأن كيفية دخول الكوكايين إلى الجناح الغربي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أنه تم اكتشاف الكوكايين، الأحد، في "منطقة في الجناح الغربي يمر عبرها الزوار والموظفون".

وأضافت أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الوضع و"كل ما نعرفه حتى الآن"، وأشارت إلى أن جهاز الخدمة السرية يجري تحقيقا، وقالت: "لدينا ثقة في أنهم سيصلون إلى حقيقة الأمر".

وعندما سألها جيريمي دياموند من شبكة "سي إن إن" عما إذا كان أحد الضيوف هو من أدخل الكوكايين، اعترضت، وقالت: "لن أتكهن بشأن هوية هذا الشخص".

يذكر أن متحدث باسم الخدمة السرية قال، في وقت سابق من الأربعاء، إنه تم التأكد من أن المادة التي عُثر عليها في البيت الأبيض، هي الكوكايين.

كما أظهرت الاختبارات المعملية للمادة التي تم العثور عليها في البيت الأبيض، نتائج إيجابية للكوكايين، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وتواصلت "سي إن إن" مع الخدمة السرية للحصول على تأكيد رسمي.

وقال الشخص إنه تم العثور على المادة بالقرب من مدخل الطابق الأرضي للجناح الغربي، وهو المكان الذي يمر فيه الموظفون في البيت الأبيض في طريقهم إلى المبنى.

وتم العثور على المادة بالقرب من المكان الذي طُلب من الضيوف فيه ترك هواتفهم المحمولة قبل التوجه إلى الجناح الغربي.

وقالت الخدمة السرية، الاثنين، إن عقب العثور على المادة تم إخلاء مؤقت للمكان، وحينها تم إرسالها لمزيد من التقييم والاختبار.

وكان الرئيس الأمريكي في منتجع كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع وعاد إلى البيت الأبيض صباح الثلاثاء.