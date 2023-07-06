رداً على إطلاق قذيفة.. الاحتلال يقصف منطقة كفر شوبا جنوب لبنان

وكالات

أكد الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية، ورداً على ذلك أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم منطقة الإطلاق داخل لبنان، تحديدًا المنطقة المفتوحة بين بلدتي كفر شوبا ومزرعة حلتا.

وقالت مراسلة العربية/الحدث إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط كفر شوبا في الجنوب اللبناني بأكثر من 20 قذيفة، إضافة إلى تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية حاليا فوق البلدة اللبنانية.

كما أوضحت أن إسرائيل لم تصدر تعليمات للمستوطنات الشمالية بعد أحداث الحدود مع لبنان.

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن إسرائيل ستبعث برسائل عبر اليونيفيل إلى لبنان للتهدئة.

وكانت ثلاثة مصادر أمنية قد قالت لرويترز، إن صاروخا على الأقل أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

كذلك أفادت مراسلة العربية/الحدث بسقوط قذيفتين أطلقتهما إسرائيل باتجاه جنوب لبنان بعد إطلاق صاروخ من كفر شوبا.

وقالت إن قذائف سقطت في مناطق غير مأهولة بجنوب لبنان ولا خسائر، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني انتشر في مناطق سقوط الصواريخ لمعرفة مصدرها.

وأضافت أن الجيش اللبناني أكد عدم إطلاق أي صواريخ من الجنوب اليوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين ولم يرد تعليق بعد سواء من الجيش اللبناني أو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وقالت المصادر في لبنان إن صاروخا سقط قرب قرية الوزاني الحدودية اللبنانية، بينما سقط الآخر قرب قرية الغجر الواقعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

جاء إطلاق الصاروخين بعد أن أنهت إسرائيل واحدة من أكبر عملياتها العسكرية منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة وكانت في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية استنفارا أمنيا حيث انتشرت قوات الجيش اللبناني بالمنطقة الحدودية في كفر شوبا بجنوب البلاد، بعد قيام القوات الإسرائيلية بتفريق متظاهرين.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية حينها إلى "استنفار كبير" للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب البلاد، بعدما ألقت القوات الإسرائيلية قنابل غاز على المحتجين.