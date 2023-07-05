مقتل شاب غربي تونس في مواجهات بين محتجين والشرطة
تونس- (د ب ا)
تشهد مدينة سبيطلة بولاية القصرين غرب تونس مناوشات بين الشرطة ومحتجين إثر سقوط قتيل في الجهة اليوم الاربعاء، وفق مصادر محلية.
وقالت اذاعة محلية تبث من مدينة القصرين، إن شابا في العقد الثاني من عمره توفي اليوم في اشتباكات بين محتجين والشرطة إثر حملة مداهمات نفذتها قوات الأمن لمحلات الرهان الالكتروني المحظور.
وأفادت الإذاعة، بأن عدد من المحتجين استخدموا بنادق وقوارير المولوتوف والحجارة ضد قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريقهم.
ولم تتضح ملابسات سقوط الضحية واتهم محتجون قوات الأمن بإصابته بأعيرة نارية. ولم يصدر تعليق من السلطات الأمنية بشأن ذلك.
وقال مصدر طبي في مستشفى الولاية، إنه سيجري تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.
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