بعد عملية عسكرية عنيفة.. قوات الاحتلال تبدأ الانسحاب من جنين

وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

واستمرت الاشتباكات بين عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاومين فلسطينيين لليوم التالي على التوالي، في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية، لتكون هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية أمس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من وقوع عملية دهس وإطلاق نار في مدينة تل أبيب الإسرائيلية، خلفت عددا من الإصابات.

إشتباكات هي الأعنف تدور الأن في جنين pic.twitter.com/79onadxhYN — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 4, 2023

من جهتها، ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن "الجيش الإسرائيلي ينقل عدوانه إلى مستشفيات جنين ويطلق النار داخلها".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بداخله، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات بينها إصابتان خطيرتان، وكذلك اقتحمت مستشفى ابن سينا بالمدينة.

الإعلام العبري: "الاشتباكات التي تدور الآن في #جنين هي الأعنف منذ بدء العملية العسكرية". pic.twitter.com/tqr1VXmGGi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 4, 2023

يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قائلا: "سنعرف كيف ندخل حيث نريد ومتى نحتاج ومتى نختار، ولن يكون هناك مكان آمن للإرهابيين، ومن فر اليوم سنعثر عليه غدا".

وبالتزامن، ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو عقد تقييما أمنيا بشأن الوضع في جنين.

الأعنف منذ بدء الاقتحام.. جانب من الاشتباكات المسلحة ضد قوات الاحتلال في مدينة جنين ومحيط مخيمها pic.twitter.com/wBBHVaZLff — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) July 4, 2023

نزوح آلاف الفلسطينيين

وبسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة، نزح آلاف الفلسطينيين بعد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، بحثا عن ملاذ آمن في مراكز إيواء ولدى أسرهم خارج المخيم، حسبما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال عمدة جنين، نضال العبيدي، إن نحو 4 آلاف فلسطيني نزحوا من المخيم، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين على مدى يومين إلى 11 شهيدا.

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هَجّر جيش الاحتلال الصهيوني آلاف الفلسطينيين من منازلهم في خضم عملية عسكرية استهدفت تدمير البنية التحتية لمدينة جنين المحتلة وملاحقة العشرات من المقاومين الفلسطينيين في أكبر عملية عسكرية صهيونية في الضفة الغربية المحتلة منذ 20 عاما هدفها العام ارضاء الأحزاب الدينية اليمينية… pic.twitter.com/HlSyo4igsV — جنـرال الخليج (@QATARTEAM) July 4, 2023

ويشير السكان إلى أن إمدادات المياه والكهرباء انقطعت عن المخيم.

والتزم السكان في أنحاء الضفة الغربية بإضراب عام احتجاجا على العملية الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، إن إسرائيل أطلقت عمليتها تلك لأن نحو خمسين هجوما خلال العام الماضي خرجت من جنين.