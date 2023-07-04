تردد في الإدارة الإسرائيلية بشأن توقيت إيقاف العملية العسكرية في جنين

(وكالات)

قدر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن العملية العسكرية في مخيم جنين لا زالت مستمرة، لكنها تقترب من النهاية.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو.صرح بعد اجتماع للقيادة العسكرية بغرض إجراء تقييم أمني أن "جنين تحولت إلى ملاذ للإرهاب، سنضع لهذا حدا". وذكرت القناة "13" أن الجهاز الأمني متردد حاليا إن كانت ستواصل وتستغل زخم العملية أو الاكتفاء بالأهداف التي تحققت وإنهاء العملية القتالية".

في إسرائيل يريدون التوضيح أن الحديث لا يدور عن عملية واسعة، إنما نشاط واسع يتركز في جنين. على مدار كل اليوم جرت مباحثات في إسرائيل لمسؤولين في السلطة الفلسطينية، حيث أوضحت إسرائيل نقطتين مركزيتين: إن النشاط يتركز في جنين وإن إسرائيل تبذل جهودا لمنع أية أضرار عرضية.

ويشار الى أنه قامت القوات الاسرائيلية بتدمير مختبر ضبطت فيه مئات المواد المتفجرة والوسائل القتالية، وذلك بمشاركة وحدة مجيلين يهلام والشاباك. عثر في المختبر على مئات الأطنان من المتفجرات، عدد من العبوات المحمولة، حفر ذخيرة، 12 عبوات ذخيرة وبندقية "إم 4" .

ويشار إلى أن البيت الأبيض أصدر بيانا قال فيه:"نحن نراقب كل ما يحدث في الضفة الغربية، لإسرائيل الحق عن نفسها بقواها الذاتية.

وتشير التقديرات أن الأمريكيين لن يستمروا بدعم العملية بنفس القدر إن قررت في المقابل السلطة الفلسطينية توقيف التنسيق الأمني مع إسرائيل.