الصحة العالمية: التدخين مسؤول عن وفاة 9 ملايين شخص في العام الماضي

جنيف - (بي بي سي)

يبعث أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية برسائل مختلطة بشأن التدخين.

ويشير التقرير إلى أن تدابير مكافحة انتشار التبغ لها تأثير كبير على الوقاية من الأمراض المتعلقة بالتدخين، لكن التبغ لا يزال السبب الرئيسي للوفاة بالأمراض التي كان يمكن الوقاية منها في العالم.

ووجدت منظمة الصحة العالمية أن 70% من السكان في مختلف دول العالم يتمتعون بالحماية من خلال إجراء واحد على الأقل لمكافحة التبغ: بدءًا من حظر التدخين في الأماكن المغلقة، وزيادة فرض ضرائب على التبغ إلى منع الإعلان عن السجائر.

وانخفضت معدلات التدخين العالمية منذ تقديم توصيات منظمة الصحة العالمية قبل خمسة عشر عامًا.

لكن ما يقرب من تسعة ملايين شخص قد توفوا في العام الماضي وحده بسبب التدخين.

واعتمدت أربع دول فقط، وهي: البرازيل وموريشيوس وهولندا وتركيا، جميع توصيات منظمة الصحة العالمية.