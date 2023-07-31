أوكرانيا تستعيد نحو 15 كيلومترًا مربعًا خلال هجوم مضاد الأسبوع الماضي

كييف - (د ب أ)

تمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من استعادة ما يقرب من 15 كيلومترا مربعا من القوات الروسية المحتلة، خلال الهجوم المضاد الذي شنته الأسبوع الماضي، بحسب ما قاله مسؤولون عسكريون أوكرانيون .

وتمثل الأراضي التي تمت استعادتها على طول الخطوط الأمامية في جنوب أوكرانيا تحديدا، الجزء الأكبر من المكاسب، حيث بلغت مساحتها 6ر12 كيلومترا مربعا، بحسب ما ذكره نائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، اليوم الاثنين.

أما في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، استعاد الجنود الأوكرانيون مساحة أخرى تبلغ كيلومترين مربعين ، بالقرب من مدينة باخموت التي تسيطر عليها القوات الروسية، بحسب ما قاله ماليار.

وفي المجمل، تمت استعادة أكثر من 240 كيلومترا مربعا منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني، قبل نحو ثمانية أسابيع.

ولاتزال روسيا تسيطر على أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، التي تشمل شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، والتي كانت روسيا ضمتها لها في عام 2014.