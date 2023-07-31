الصين تعلن إجراء تدريبات عسكرية مع الإمارات في إقليم شينجيانغ
بكين - (بي بي سي)
قالت وزارة الدفاع الصينية يوم الاثنين إنها ستبدأ تدريبات مشتركة للقوات الجوية مع الإمارات في إقليم شينجيانغ الشهر المقبل.
ويعد الإقليم موطنا لمسلمي الإيغور الذين يتعرضون لانتهاكات كبيرة على يد السلطات الصينية، بحسب الأمم المتحدة.
ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإماراتي حول التصريحات الصينية.
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