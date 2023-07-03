تركيا تدين بشدة العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
أنقرة - (د ب ا):
أدانت وزارة الخارجية التركية، بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين: "ندين بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية اليوم لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأعربت الخارجية التركية عن قلقها من أن يؤدي التوتر الحالي في المنطقة إلى إطلاق موجة جديدة من العنف والهجمات.
وجدد البيان دعوته للسلطات الإسرائيلية لضبط النفس ووقف مثل هذه الأعمال.
وقدمت الخارجية التركية تعازيها للحكومة الفلسطينية وشعبها، متمنية الرحمة من الله لمن فقدوا أرواحهم والشفاء العاجل للمصابين.
ومنذ فجر اليوم الإثنين قتل 8 فلسطينيين وأصيب 80 آخرون في عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، فيما قتل تاسع قرب مدينة البيرة (وسط).
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تستهدف غرفة العمليات المشتركة للفصائل ومسلحين فلسطينيين، مشيرا إلى إصابة جندي واعتقال 15 فلسطينيا في العملية.
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