بعد اقتحام جنين.. عرين الأسود تتوعد إسرائيل "سنريكم أرضا محروقة"
(وكالات)
دعت مجموعات "عرين الأسود" المسلحة، الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، للخروج في مسيرات نصرة لجنين ومخيّمها، عند السابعة من مساء اليوم الإثنين، كما دعت المقاومين لمساندة مقاتلي جنين.
وتوجهت المجموعة في بيان عبر "تلجرام"، إلى الفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية والقدس والداخل، وفي الشتات وفي قطاع غزة، والأطفال قبل الكبار والشيوخ قبل الشباب، بالخروج السابعة مساء، إلى الشوارع والميادين والحواجز "مهللين مكبرين من أجل جنين، وشهدائها، وتضحياتهم".
وطالبت المجموعة "الجماهير الفلسطينية بقطع طرق المستوطنين، وطرق إمداداتهم، باعتبار أن ذلك يخفف عن المقاتلين في المخيم".
وأشارت إلى أن مجموعة من مقاتلي "عرين الأسود" وصلوا مخيم جنين فجر اليوم، للمشاركة في القتال.
وأضافت أنه يجب أن يصل "صوت الجميع إلى كل مقاتل حر"، داعية كل "من يمتلك السلاح ولا يستطيع الوصول إلى جنين، لمشاغلة قوات الاحتلال في أي مكان يتواجدون فيه".
وتوعدت عرين الأسود الجيشالإسرائيلي، قائلة: "ليس للعدو بإذن الله إلا الدمار والسواد سنريكم أرضا محروقة بإذن الله تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم في كل مكان وموقع لا نريد من مقاتلينا ومن أبناء شعبنا أن يرى العدو اليوم لونا إلا السواد سنشعل النار في كل شي لن نترك جنين وحيدة".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة الثالثة مساء الاثنين عن مقتل 8 شهداء وأكثر من 50 جريحا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، بينهم 10 بحالة خطيرة، ويضاف لهم محمد عماد حسنين 21 عاما في مدينة البيرة.
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