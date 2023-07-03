إيران: لن ننسى العقوبات والجرائم الأمريكية... ونرحب بالعلاقات مع مصر
طهران - (د ب أ)
أکد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الشعب الإيراني لم ولن ينسى العقوبات الأمريكية ومئات الجرائم الأخرى التي ارتكبتها الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
وذكرت "إرنا" أن كنعاني أشار، اليوم الإثنين، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي أثناء فعاليات أسبوع حقوق الإنسان الأمريكي، الذي يتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لـ "الجريمة الأمريكية البشعة" بإسقاط طائرة مدنية إيرانية في الخليج بصاروخ أرض-جو ما أدى الى استشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 290 شخصا، إلى أن "هذا العمل المروع وضد الانسانية، تمت المكافأة عليه وأعطي منفذه وسام الشجاعة من قبل الولايات المتحدة".
من ناحية أخرى، قال كنعاني إن بلاده ترحب بالعلاقات مع مصر، وأوضح ردا على سؤال بشأن بعض التكهنات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية-المصرية، قائلا: "لم نتلقَ أي موقف رسمي بشأن العلاقات الإيرانية المصرية."
وأضاف: "لقد أعربت إيران مسبقا عن موقفها الرسمي من العلاقات الإيرانية –المصرية"، مؤكدا على الرد إيجابيا على أي عمل إيجابي يصدر في هذه الخصوص من الجانب المصري.
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