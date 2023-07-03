موسكو: 700 ألف طفل أوكراني لجأوا إلى روسيا

(وكالات)

زعمت روسيا، الإثنين، أنها أحبطت محاولة اغتيال من قبل أوكرانيا لزعيم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا سيرجي أكسيونوف، حسبما نقلت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" الروسيتان للأنباء، عن الأمن الفيدرالي الروسي.

وقال الأمن الفدرالي الروسي، إنه ألقى القبض على مشتبه به استأجرته أجهزة الأمن الأوكرانية لقتل سيرجي أكسيونوف.

ومن جهة أخرى، زعمت روسيا أنها احتجزت 700 ألف طفل أوكراني من مناطق الصراع في أوكرانيا.

وبحسب النائب الروسي غريغوري كاراسين، تم نقل الأطفال إلى روسيا في إطار برنامج لحماية الأيتام والذين تم التخلي عنهم خلال ما يسمى بـ"العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقال كاراسين في برقية: "في السنوات الأخيرة، لجأ 700 ألف طفل فروا من القصف في منطقة الصراع في أوكرانيا إلى روسيا، بينهم كثيرون مع آبائهم وأطفال أيتام مع معلميهم".

وأضاف كاراسين أيضا أنه تم تشكيل "لجنة برلمانية خاصة" للتحقيق في جرائم أوكرانيا ضد الأطفال.

لكن أوكرانيا تزعم أن الأطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني، وأن عددا أقل بكثير من الأطفال تم أخذهم إلى روسيا- ويُقدر عددهم بنحو 19500 طفل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "371 طفلا قد أُعيدوا إلى أوكرانيا بعد ترحيلهم، وفي الوقت نفسه، نعلم على وجه اليقين، أن ما لا يقل عن 19505 أطفال أوكرانيين تم ترحيلهم، وهذا جزء فقط من جميع الأوكرانيين الصغار الذين ما زالوا مع العدو، ويجب أن نعيدهم جميعا".

