إسرائيل تهدد السويد بعد الإعلان عن حرق التوراة

تل أبيب- (د ب أ)

حذر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، نظيره السويدي توبياس بيلستروم، اليوم الجمعة، من أن حرقا محتملا للتوراة أمام سفارة إسرائيل في ستوكهولم سوف يلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين.

وقال كوهين اليوم: "تحدثت مع صديقي وزير الخارجية السويدي وأوضحت له أننا نتوقع أن تمنع الحكومة السويدية أحداثا من هذا القبيل سوف تلحق ضررا بالعلاقات بين بلدينا"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل ".

وأبلغ بيلستروم الوزير الإسرائيلي بأن مثل هذه الأفعال تتعارض مع القيم السويدية، وأنه سوف ينظر في إدخال تعديلات دستورية يمكن أن تمنع مثل هذه الحوادث.

وتعرض المسؤولون السويديون للانتقاد خلال الأسابيع الأخيرة لموافقتهم على نحو متكرر لفعاليات احتجاجية يتم فيها تدنيس كتب مقدسة ، وبصفة خاصة القرآن.

وتسببت عمليات حرق القرآن في ردود فعل غاضبة في أنحاء العالم الإسلامي. وقالت السويد إنها رغم أنها لا توافق على هذه الإجراءات، إلا أنها تعتبر حرية التعبير والاحتجاج مكفولة في البلاد.

وردا على حرق القرآن وعلم العراق مرتين أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بسحب القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم، ومغادرة السفيرة السويدية العراق.

كانت منظمة التعاون الإسلامي قد أدانت تكرار حرق القرآن في السويد وعلقت تعليق صفة المبعوث الخاص لستوكهولم لديها.