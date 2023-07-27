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روسيا تدرج قاضية أخرى بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين

07:25 م الخميس 27 يوليو 2023

المحكمة الجنائية الدولية

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موسكو - (د ب أ):

أدرجت موسكو توموكو أكاني القاضية بالمحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين، في رد فعل على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، وفق القائمة الحالية للمطلوبين لدى وزارة الداخلية.

ولم يتم كشف القانون الجنائي الروسي الذي يزعم أن أكاني انتهكته بالتحديد.

وكانت القاضية ضمن فريق المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر مذكرتي اعتقال ضد بوتين وماريا لفوفا-بيلوفا مفوضة حقوق الأطفال الروسية في مارس الماضي على خلفية جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

وتم اتهامهما بالمسؤولية عن خطف الأطفال والقصر الأوكرانيين وترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى روسيا. ووصفت موسكو هذه الوقائع بأنها ا إجلاء.

ولا تخضع روسيا، التي تشن غزوا عسكريا شاملا ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022، لسلطة المحكمة الجنائية الدولية ووصفت المذكرتين بأنهما "غير مهمتين".

وأدرجت موسكو أيضا سلفاتوري إيتالا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية وكريم خان رئيس الادعاء العام بالمحكمة على قائمة المطلوبين في مايو.

وتتهمهما روسيا "باتهام شخص بريء عن علم" والتحضير لـ "هجوم ضد ممثل لحكومة أجنبية" بغرض تعقيد العلاقات الدولية.

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المحكمة الجنائية الدولية روسيا توموكو أكاني فلاديمير بوتين

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