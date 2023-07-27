الكويت تشكر مصر على تعاونها للوقوف على حقيقة واقعة حرق العلم
الكويت - ( د ب أ )
أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية والجهات المختصة في مصر على حُسن تعاونها وسرعة تجاوبها للوقوف على حقيقة واقعة حرق علم دولة الكويت التي تم نشرها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن "السلطات المختصة في مصر نفت وجود أية دلائل تشير إلى أن مستخدم الحساب المذكور مصري الجنسية أو مقيم فيها".
وجددت الوزارة تأكيدها على "متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وحرصهما المتبادل على اتخاذ ما يلزم لمنع أية إساءة تؤثر على العلاقات المتميزة التي تربط كلا البلدين".
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