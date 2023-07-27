رجال الإطفاء ومتطوعون يكافحون حريقا ضخما اندلع في وسط اليونان

أثينا - (د ب أ)

يواصل رجال الإطفاء وأفراد الشرطة ومتطوعون، وسكان من منطقة ماجنيسيا بوسط اليونان، اليوم الخميس، مكافحة حريق ضخم اندلع في بلدة فيليستينو أمس.

وأفادت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية اليوم، بأن الحريق أودى بحياة شخصين، لم يتمكنا من الفرار.

وقالت دائرة الإطفاء إنه لم ترد تقارير فورية بشأن وجود أشخاص محاصرين داخل مباني أحد المصانع، إلا أنه قد تم العثور على جثتي شخصين لقيا حتفهما بسبب الحرائق المستعرة في المنطقة المحيطة.

ودعت السلطات سكان منطقة فولوس إلى البقاء داخل منازلهم لتجنب خطر استنشاق الدخان الناجم عن الحرائق.

ويظل خطر اندلاع حرائق مرتفعا للغاية، في ظل توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية، بحسب الدفاع المدني ومكتب الأرصاد الجوية في البلاد.

وتحركت دول الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان، الدولة العضو بالتكتل، بإرسال نحو 500 رجل إطفاء وسبع طائرات إلى مناطق مختلفة من البلاد، بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي (كوبرنيكوس)، احترقت في اليونان مساحات من الأراضي هذا العام فقط تتجاوز المتوسط السنوي على المدى الطويل، رغم أن موسم الصيف الحار والجاف أمامه فترة طويلة حتى ينتهي.