إعلان

BBC

سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومقتل طاقمها

11:20 م الأربعاء 26 يوليو 2023

سقوط طائرة مقاتلة سعودية أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء نقلا عن بيان لوزارة الدفاع السعودية، إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، سقطت أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط وإن طاقمها لقي حتفه.

ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد طاقم الطائرة، وأضاف البيان أنه يجري التحقيق في سقوط الطائرة.

سوق مصراوى

مقاتلة سعودية سقوط طائرة وزارة الدفاع السعودية القوات الجوية الملكية السعودية مهمة تدريبية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بعد رفع الفائدة الأمريكية.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر