سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية ومقتل طاقمها
وكالات
أعلنت وكالة الأنباء السعودية يوم الأربعاء نقلا عن بيان لوزارة الدفاع السعودية، إن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، سقطت أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط وإن طاقمها لقي حتفه.
ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد طاقم الطائرة، وأضاف البيان أنه يجري التحقيق في سقوط الطائرة.
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