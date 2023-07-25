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المغرب يقدم التعازي للجزائر في ضحايا الحرائق

11:45 م الثلاثاء 25 يوليه 2023

الحرائق في الجزائر - أرشيفية

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أ ش أ

أعربت المغرب عن صادق التعازي للجزائر في ضحايا الحرائق التي اندلعت في بعض المناطق وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن"المملكة المغربية تتابع ببالغ الأسى والأسف حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق بالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .. وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم المملكة بصادق التعازي لما خلفته هذه الحرائق من خسائر في الأرواح، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

كانت أجهزة الحماية المدنية الجزائرية قد نجحت في إخماد غالبية الحرائق بنسبة 80 بالمئة، والتي طالت عدة مدن جزائرية بشمالي البلاد.

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