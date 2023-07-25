زيارة مرتقبة لـ أردوغان إلى العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلن في بغداد، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة العراق قريبا.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي ، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بحث مع سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي ترتيبات الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إلى العراق وإقامة منتدى العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين في البصرة .

ووفق البيان، ناقش الطرفان التداول بشأن مساهمة تركيا في مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار، وملف المياه المشتركة وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية.

وأكد السوداني خلال اللقاء، دعم الحكومة للتوجه الاقتصادي والتجاري مع تركيا بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادي والاستثمار، وتفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين.