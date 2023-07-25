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روسيا تشن هجمات بطائرات الدرون على كييف

10:34 ص الثلاثاء 25 يوليو 2023

روسيا

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كييف 25 تموز/يوليو (د ب أ)

أفادت السلطات الأوكرانية بأن روسيا شنت هجمات بطائرات الدرون على كييف مساء أمس الإثنين.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية، للأنباء عن الإدارة العسكرية لمدينة كييف، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت طائرات درون "شاهد-إيرانية الصنع التي بها قام المعتدي الروسي بمهاجمة كييف" ولم تذكر الإدارة عدد طائرات الدرون التي تم إسقاطها.

ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع خسائر بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما قاله سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف. وأضاف أن التحذير الجوي استمر ثلاث ساعات. ويعد هذا سادس هجوم بطائرات درون على كييف خلال الشهر الجاري.

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