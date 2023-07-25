بعد ليلة أمس.. الصحف الإسرائيلية تتشح بالسواد
وكالات)
اتشحت الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء باللون الأسود، "حدادا على الديمقراطية"، بعد إقرار الكنيست "قانون المعقولية" بأغلبية 64 صوتا.
وتوحدت صحف "يديعوت أحرونوت" و"كلكاليست" و"هآرتس" و"إسرائيل اليوم"، عبر إصدار عدد اليوم، بصفحات أولى لا تحتوي إلا على عنوان رئيسي موحد باسم الصحيفة وتاريخها، وبقية الصفحة مطلية باللون الأسود.
وفي الصفحة الثانية من الصحيفة ، مكتوب بأحرف بيضاء على خلفية سوداء وزرقاء ، نقش "قاطرة إسرائيل لن تستسلم أبدا"، أما الصفحة الثالثة تحتوي على الصفحة الأولى الأصلية.
The front pages of Israel’s major Hebrew-speaking newspapers this morning. “A black day for Israeli democracy”. pic.twitter.com/Gscnart22w— Ariel Oseran (@ariel_oseran) July 25, 2023
يذكر أن قانون "اختبار المعقولية" ينص على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواء فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
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