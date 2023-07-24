إعلان

BBC

بوتين يرفع الحد الأقصى لسن أفراد قوات الاحتياط 5 سنوات

04:30 م الإثنين 24 يوليه 2023

فلاديمير بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون لزيادة الحد الأقصى للسن بالنسبة لقوات الاحتياط.

وسيزيد القانون الحد الأقصى للسن لكل الرُتب والفئات، بواقع خمس سنوات، وفقا لإعلان منشور على الموقع الرسمي للحكومة الروسية على الانترنت اليوم الاثنين.

وبمقتضى القانون سيتم استدعاء الجنود والبحارة والرقباء من قوات الاحتياط حتى سن الخامسة والخمسين. وسيكون الحد الأقصى للسن بالنسبة للضباط حتى رتبة كابتن هو 60 عاما، بينما سيكون 65 عاما للضباط الأعلى رتبة.

ويتيح القانون تجنيد جنرالات حتى سن السبعين.

يأتي القرار على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا التي بدأت قبل 17 شهرا. وخلال التعبئة الجزئية التي أمر بها بوتين الخريف الماضي، جندت روسيا رسميا 300 ألف من قوات الاحتياط على الجبهة.

ومع ذلك، ألقت التعبئة الضوء على عيوب خطيرة داخل الجيش الروسي، وتهرب الكثير من الروس من أداء الخدمة العسكرية بالفرار إلى الخارج.

وتنفي موسكو رسميا أي نية للقيام بعملية تعبئة أخرى، لكن خبراء يقولون إن من المحتمل حدوث موجة أخرى من التجنيد في ضوء المشاكل المستمرة على خط الجبهة.

سوق مصراوى

فلاديمير بوتين أفراد قوات الاحتياط قانون لزيادة الحد الأقصى الرئيس الروسي بوتين يرفع الحد الأقصى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مصدر بالتعليم يكشف موعد الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة.