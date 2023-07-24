البرلمان الإسرائيلي يعتزم التصويت على مشروع قانون لإعادة هيكلة القضاء
تل أبيب - (د ب أ)
يعتزم البرلمان الإسرائيلي اليوم الإثنين التصويت بشكل نهائي على بند رئيسي في خطط الحكومة المثيرة للجدل بشأن إعادة هيكلة القضاء.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد اجتمع في القدس يوم الأحد في جلسة ماراثونية لمناقشة مشروع القانون، لكن من غير المتوقع أن يمر القانون قبل ظهر اليوم الإثنين وفقا لتقارير وسائل الإعلام، وقد يتأخر التصويت حتى يوم غد الثلاثاء.
واستمرت خلف الكواليس يوم الأحد المساعي للتوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة وباءت كل المفاوضات السابقة بين الائتلاف اليميني والمعارضة بالفشل حتى الآن.
ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده كما أن الجيش من أشد منتقدي الإصلاحات.
ويعتبر القانون جزءا من حزمة أكبر يعتبرها النقاد تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية لكن من ناحية أخرى، تتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القضاء بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
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