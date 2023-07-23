حريق ضخم يلتهم 3 آلاف دونم من الأشجار الطبيعية بشمال كردستان العراق

كردستان ( العراق ) - ( د ب أ )

أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية بشمال كردستان العراق ، اليوم الأحد، باحتراق قرابة ثلاثة آلاف دونم من المساحات الطبيعية في بلدة "نالپاريز" التابعة لقضاء بينجوين، مؤكدة أن عملية إخماد الحريق استغرقت 30 ساعة متواصلة لوعورة المنطقة.

وقالت المديرية ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شفق" الإخبارية، إن الحريق اندلع أول أمس الجمعة ، وبعد الكثير من الجهود تم السيطرة على النيران التي توسعت في مناطق اخرى بسبب وعورة المنطقة والجبال العالية والوديان العميقة.

وأشار البيان إلى أن الحريق نتج عنه احتراق 3000 دونم من الأشجار الطبيعية والحشائش والأدغال من دون معرفة سبب اندلاع الحريق.