إعلان

BBC

حريق ضخم يلتهم 3 آلاف دونم من الأشجار الطبيعية بشمال كردستان العراق

01:07 م الأحد 23 يوليه 2023

حريق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كردستان ( العراق ) - ( د ب أ )

أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية بشمال كردستان العراق ، اليوم الأحد، باحتراق قرابة ثلاثة آلاف دونم من المساحات الطبيعية في بلدة "نالپاريز" التابعة لقضاء بينجوين، مؤكدة أن عملية إخماد الحريق استغرقت 30 ساعة متواصلة لوعورة المنطقة.

وقالت المديرية ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شفق" الإخبارية، إن الحريق اندلع أول أمس الجمعة ، وبعد الكثير من الجهود تم السيطرة على النيران التي توسعت في مناطق اخرى بسبب وعورة المنطقة والجبال العالية والوديان العميقة.

وأشار البيان إلى أن الحريق نتج عنه احتراق 3000 دونم من الأشجار الطبيعية والحشائش والأدغال من دون معرفة سبب اندلاع الحريق.

سوق مصراوى

كردستان العراق حريق ضخم الغابات

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

وزير التعليم: نسب النجاح بالثانوية مبشرة.. وهذا موعد إعلان النتيجة