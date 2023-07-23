وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته للعراق لأسباب أمنية

برلين - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأحد بالعاصمة برلين أنه تم إلغاء زيارة وزير الدفاع بوريس بيستوريوس للعراق على المدى القصير بسبب مخاوف أمنية.

وأوضحت الوزارة اليوم أنه بعد أعمال الشغب العنيفة ضد السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، أوصت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا بعدم القيام بهذه الزيارة.

ووفقا لتقييم هيئات ألمانية، لا يمكن استبعاد حدوث احتجاجات أخرى وتردي الوضع، بحسب الوزارة.

وأضافت الوزارة أنه تم اتخاذ القرار أيضا من أجل حماية أفراد القنصلية الألمانية في بغداد.

يذكر أن حرق نسخة من القرآن الكريم وإهانة الكتاب المقدس في السويد أدت إلى احتجاجات وأعمال شغب بصورة متجددة في العراق خلال الأسابيع الماضية. وقبل أيام اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد وأشعلوا فيها النيران.

جدير بالذكر أن الرجل الذي قام بإضرام النيران في القرآن الكريم في ستوكهولم هو شخص سويدي من أصل عراقي .