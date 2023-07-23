بسبب فيضانات مفاجئة.. مقتل 22 شخصا في أفغانستان
إسلام آباد - (د ب أ)
لقي أكثر من 20 شخصا حتفهم بعد فيضانات مفاجئة دمرت العديد من المناطق في إقليم "ميدان وردك" وسط أفغانستان، طبقا لما ذكره مسؤولون محليون اليوم الأحد.
وذكر مسؤول محلي أن العديد من الضحايا، حوصروا بسبب كتل المياه أثناء نومهم. ويخشى من سقوط المزيد من الضحايا.
وأضاف المسؤول أنه لحقت أضرار بالمئات من المنازل والأراضي الزراعية وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.
وفي بيان، دعت حكومة طالبان هيئات الإغاثة إلى تقديم دعم طارئ للضحايا.
وتعاني أفغانستان بشكل كبير من عواقب تغير المناخ.
وعادة ما يواجه المواطنون فيضانات مفاجئة على حين غرة، حيث لا يوجد نظام إنذار في الدولة الجبلية.
وفي المتوسط، تضر الكوارث الطبيعية بـ 200 ألف شخص سنويا في الدولة التي تمزقها الحرب.
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