اندلاع حريق في مخزن للذخيرة بالقرم عقب هجوم أوكراني

كييف- (د ب أ)

اندلعت النيران في مستودع للذخيرة بشبه جزيرة القرم في أعقاب هجوم نفذته طائرة مسيرة أوكرانية .

وتقع شبه جزيرة القرم في البحر الأسود وضمتها روسيا بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

وقال سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم، المعين من قبل موسكو، إنه لم ترد تقارير بشأن سقوط قتلى أو مصابين، حتى الآن، مضيفا أن أوامر قد صدرت بإخلاء القرى المجاورة وتعليق خدمة السكك الحديدية.

ووقع الحادث في منطقة كراسنوجفارديسك، شمال سيمفيروبول، في الجزء الأوسط من شبه جزيرة القرم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكة الإنترنت اندلاع حريق كبير، ويمكن في بعض المواقع سماع دوي انفجارات. وتحدثت تقارير أولية عن هجوم استهدف مستودعا للذخيرة.