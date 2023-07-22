زيلينسكي: الهجوم المضاد الأوكراني في طريقه لـ"اكتساب زخم"

القاهرة- (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لمنتدى أسبن الأمني إن الهجوم المضاد الأوكراني في طريقه لـ"اكتساب زخم"، فيما تعاني القوات جراء تطهير الأراضي من الألغام التي زرعتها القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو أمس الجمعة، "نحن نقترب من لحظة يمكن فيها أن تكتسب التصرفات ذات الصلة زخما"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتستمر العمليات البرية في ثلاث مناطق على الأقل، فيما قالت القوات الأوكرانية إنها تحقق تقدما ضئيلا.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن روسيا هاجمت مجددا جنوب شرق أوكرانيا بمسيرات "شاهد" الإيرانية في وقت مبكر من اليوم السبت، وتم إسقاط كل الطائرات الخمس.

وتحدث الرئيس الأوكراني مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر من أمس الجمعة، فيما يبحث عن سبل لاستئناف شحنات الحبوب بعدما انسحبت موسكو من اتفاقية الحبوب في البحر الأسود.

وقال مكتب زيلينسكي، عبر موقعه الإلكتروني "نسقت الأطراف الجهود لاستئناف عمل "المبادرة. ولم تعقب تركيا.



وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد من حكومة أردوغان التي توسطت في الاتفاق الأصلي إلى جانب الأمم المتحدة، أن تقوم "بدور ريادي" مجددا في المساعدة على حث روسيا على العودة للاتفاق.

وبررت روسيا وقف تنفيذ الاتفاق بالقول إن الجزء الثاني من الصفقة، المتعلق بوصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية لم يتم تنفيذه بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.