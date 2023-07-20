استشهاد شاب وإصابة آخرين في اقتحام للقوات الإسرائيلية لمدينة نابلس

(بي بي سي)

اقتحمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية، وفقاً لمصادر محلية.

واستُشهد الشاب بدر سامي مصري (19 عاما)، وأُصيب ثلاثة آخرون بالرصاص الحيّ، خلال مواجهات اندلعت ليل الأربعاء - وأصيب 34 آخرون بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وزار مئات المستوطنين مقام يوسف، وسط حماية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.

ويعتبر "قبر يوسف" نقطة صراع منذ سنوات. وبحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام النبي "يوسف بن يعقوب" أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المكان، لكن عدداً من علماء الآثار نفوا صحة هذه الرواية، قائلين إن "عمر المكان لا يتجاوز بضعة قرون، وأنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات".