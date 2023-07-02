وفاة رئيس صربيا الأسبق ميلان ميلوتينوفيتش عن 81 عاما
بلجراد - (د ب أ):
توفي رئيس صربيا الأسبق، ميلان ميلوتينوفيتش، اليوم الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، حسبما أعلن زميله في الحزب، إيفيتسا داتشيتش، زعيم الحزب الاشتراكي، على صفحته على تطبيق انستجرام للتواصل الاجتماعي.
ويشغل داتشيتش حاليا منصب وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء صربيا أيضا.
وتولى ميلوتينوفيتش منصب الرئاسة عندما كانت صربيا آنذاك الدولة المؤسسة ضمن ما كانت حينها جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في الفترة بين عامي 1997 و2002.
وكان يعتبر صديقا مقربا للرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش (1941-2006)، والذي أدين بارتكاب جرائم حرب.
كما أدين ميلوتينوفيتش من قبل المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة ليوغسلافيا السابقة في لاهاي في عام 1999.
وفي عام 2003، سلم ميلوتينوفيتش نفسه لمحكمة لاهاي وحصل على البراءة من كل التهم المنسوبة إليه في عام 2009.
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