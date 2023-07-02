روسيا: باريس تستعرض تناقضات لا تتوافق مع الحياة
كتبت- سلمى سمير:
تحدثت اليوم، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن الأحداث المشتعلة التي انتشرت في كل المدن الفرنسية، عقب مقتل شاب يبلغ 17 عاماً على يد قوات الشرطة، عقب رفضه الامتثال لتوجيهات الشرطي بتوقيف سيارته.
وذكرت زاخاروفا، عبر حسابها على تليجرام، أن نقابات العاملين في الشرطة الفرنسية قالت في بيان إن "في مواجهة هذه الجحافل المتوحشة، لم يعد يكفي طلب الهدوء، يجب أن نقوم بتحقيقه بالقوة. زملائنا، مثل معظم المواطنين شبعوا حتى الثمالة من المعاناة التي تقوم هذه الاقليات العدوانية بفرضها".
وقالت زاخاروفا في تعليقها: "هذا كل ما في الأمر لقد انكشف كل شيء التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا حيث تستعرض الليبرالية وتبدى تناقضات لا تتوافق مع الحياة".
وجاء في تصريح زاخاروفا: "يجب على وزارة الخارجية الفرنسية ببساطة، أن تأخذ جميع الميمات التي وجهتها سابقا إلى روسيا والصين وإيران، وقراءتها على نفسها. فرصة سعيدة".
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