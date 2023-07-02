إعلام عبري: إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية فوق جنين
(وكالات)
أكد الجيش الإسرائيلي، أن طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي أُسقطت صباح الأحد، في سماء جنين بالضفة الغربية. وفي وقت سابق، صرح الفرع المحلي لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي أنه أسقط المروحية الرباعية العسكرية.
تُظهر اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام الفلسطينية أفرادًا يسحبون طائرة مروحية رباعية في أحد شوارع المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد التحقيق.
سوق مصراوى
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 25 جنيها.. أسعار منتجات العناية للبشرة في الصيفتفاصيل
-
كيف تتخلص من البعوض وحشرات الصيف بطريقة آمنة دون مبيدات حشرية؟تفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
فيديو قد يعجبك: