مسؤول فلسطيني: حل الدولتين يموت يوميا في ظل التصعيد الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ)

صرح مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "يموت يوميا" في ظل التصعيد الإسرائيلي.

وحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ ، في بيان عقب استقباله في مدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، الموقف الأوروبي على "التقدم لخطوات إيجابية للأمام خاصة بالاعتراف بدولة فلسطين".

واعتبر الشيخ أن الاعتراف بدولة فلسطين "أمر سياسي بامتياز وهو يحافظ على حل الدولتين الذي يموت يومياً في ظل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية وخاصة الاستيطان".

في هذه الأثناء، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر استهداف إسرائيل المتصاعد للمسجد الأقصى في شرق القدس، وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تنظر بخطورة بالغة لما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف حقيقي، وتحذر من مغبة التعامل مع هذا الاستهداف كأمور عادية باتت مألوفة، لأنها تسيطر على المشهد المقدسي يوميا".

وطالبت الوزارة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتهم في توفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها، وبضغط دولي حقيقي لكف يد إسرائيل عن المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

وأدانت "حرب الاحتلال المفتوحة على القدس، ومواطنيها، ومقدساتها، وفي مقدمتها عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، ومحاولات تفريغ المدينة من أصحابها الأصليين، والاستهداف المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية".

ونبهت إلى أن المسجد الأقصى "يتعرض لاقتحامات يومية، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا"، مؤكدة أن "جميع إجراءات الاحتلال في القدس لاغية، غير شرعية وغير قانونية، وأن القدس الشرقية المحتلة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية".