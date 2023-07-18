القوات الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - ( د ب أ )

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله بالضفة الغربية .

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت ستة من رام الله وأربعة من نابلس، وشابا من بيت لحم.

وأفاد تقرير فلسطيني أمس الأول الأحد بأن إسرائيل اعتقلت 3866 فلسطينيا خلال النصف الأول من عام 2023 ، وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم لاحقا.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن من بين المعتقلين 568 طفلا، و72 من امرأة.