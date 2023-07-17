(فيديو) هدد بإشعال النار.. مودع يقتحم مصرفا في لبنان لتحرير وديعته
(وكالات)
أفادت "جمعية صرخة المودعين" اللبنانية بأن مودعا اقتحم مصرفا في منطقة أنطلياس بصحبة نجله البالغ من العمر 13 عاما، وقام بتحرير وديعته التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار أمريكي.
وكتبت الجمعية في تغريدة على "تويتر": "المودع إدغار عواد يقتحم بنك الموارد بأنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار، وذلك بصحبة ولده البالغ من العمر 13 عاما".
مودع يقتحم بنك الموارد أنطلياس pic.twitter.com/c2y8U74nbH— جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 17, 2023
وسادت حالة من الفوضى داخل المصرف، مع تهديد المودع بإشعال النيران داخله، وسط ذعر لدى الموظفين. وبعد وقت قصير، سلم المصرف المودع وديعته كاملة.
مودع يقتحم "بنك الموارد" في انطلياس pic.twitter.com/SkeHmAqot2— vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) July 17, 2023
وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
سوق مصراوى
-
مع ارتفاع الأسعار.. كيف توفر في فاتورة الكهرباء شهرياً؟تفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
كيف تتخلص من إصفرار الأسنان بدون الذهاب للطبيب وبأقل تكلفة ؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
بأسعار تبدأ من 149 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة ملابس النساء لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: