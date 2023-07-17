(فيديو) هدد بإشعال النار.. مودع يقتحم مصرفا في لبنان لتحرير وديعته

(وكالات)

أفادت "جمعية صرخة المودعين" اللبنانية بأن مودعا اقتحم مصرفا في منطقة أنطلياس بصحبة نجله البالغ من العمر 13 عاما، وقام بتحرير وديعته التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار أمريكي.

وكتبت الجمعية في تغريدة على "تويتر": "المودع إدغار عواد يقتحم بنك الموارد بأنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار، وذلك بصحبة ولده البالغ من العمر 13 عاما".

مودع يقتحم بنك الموارد أنطلياس pic.twitter.com/c2y8U74nbH — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) July 17, 2023

وسادت حالة من الفوضى داخل المصرف، مع تهديد المودع بإشعال النيران داخله، وسط ذعر لدى الموظفين. وبعد وقت قصير، سلم المصرف المودع وديعته كاملة.

مودع يقتحم "بنك الموارد" في انطلياس pic.twitter.com/SkeHmAqot2 — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) July 17, 2023

وتتكرر الاقتحامات للمصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، ومنذ أكثر من عامين ونصف تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفا على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.