لقاء سري يجمع وزير الخارجية الإسرائيلي وزعيم دولة إسلامية في كينيا

وكالات

أعلنت صحيفة "إسرائيل 24" اليوم عن لقاء سري لوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، جمعه بزعيم دولة إسلامية لا تربطها أي علاقات مع تل أبيب، في العاصمة الكينية نيروبي.

جاء اللقاء خلال زيارة رسمية لكوهين إلى كينيا، بدعوة من الرئيس، ويليام روتو، ووزير الخارجية ألفريد نجانجا موتوا، لعقد اجتماع على خلفية الاجتماع نصف السنوي لمنظمة الاتحاد الأفريقي.

وعلى هامش الاجتماعات التقى كوهين بزعيم الدولة الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه مقابل عقد اللقاء، إضافة إلى مقابلة مع زعماء دول أفريقية لم يتم الكشف عن هويتهم أيضاً، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكرت أن اتصالات التطبيع تجري مع عدة دول أفريقية منها النيجر ومالي وموريتانيا.



وخلال الاجتماع، ناقش كوهين وموتوا تعزيز العلاقات بين إسرائيل وكينيا والقارة الأفريقية، وتوسيع دائرة السلام مع الدول الأفريقية الأخرى. وأشار كوهين إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدول قد تعززت في الأشهر الأخيرة وأن التعاون في مجال الدفاع السيبراني وتوسيع رحلات الطيران العارض بين إسرائيل وكينيا خلال الموسم السياحي مدرج على جدول الأعمال.

وقال كوهين إن الزيارة السياسية إلى نيروبي لها أهمية إقليمية واستراتيجية على خلفية محاولات إيران لتوسيع نفوذها في القارة.

وأضاف أن "عضوية كينيا في مجلس الإدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسمح لها بالتأثير في المراقبة الدولية للانتهاكات الإيرانية في البرنامج النووي".

