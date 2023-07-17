وسط أجواء متوترة.. فريق من "يونيفيل" يتفقد الخط الأزرق في جنوب لبنان
بيروت - ( د ب أ )
تفقد فريق من ضباط القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ( يونيفيل) الخط الأزرق على الحدود مع إسرائيل .
وذكر موقع "النشرة" اللبناني على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين، أن "فريقاً من الضباط الدوليين يقوم بجولة تفقدية للخط الأزرق في جنوب لبنان انطلاقا من مقر قيادة هذه القوات في الناقورة حتى تخوم مزارع شبعا مرورا بتلال العدسة الغجر".
وأشار إلى أن الفريق يستقل مروحية تابعة لقوات اليونيفيل والتي تنفذ طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط.
وكان مسؤولون إسرائيليون رأوا أن عدم الاستقرار السياسي في لبنان قد يدفع الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إلى صرف انتباه الرأي العام إلى نزاع مع إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، إن المسؤولين نقلوا تحذيرا إلى الحزب المدعوم من إيران يوم الأحد بأن استفزازاته على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى مواجهة عسكرية.
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