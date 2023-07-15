صحيفة فرنسية: رئيس وزراء الهندي طلب من معاونيه العمل مع باريس بشأن خطة سلام لأوكرانيا
باريس - (د ب أ)
ذكرت صحيفة لوموند اليومية الفرنسية، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي طلب من معاونيه العمل مع الممثلين الفرنسيين بشأن خطة سلام لأوكرانيا، بدون أن تكشف عن مصادرها.
وكشفت الصحيفة الفرنسية، النقاب عن أن الخطة، في هذه المرحلة، ستكون مختلفة عن المقترحات العديدة التي تم طرحها بالفعل، بما في ذلك من قبل الصين، والتي تهدف إلى إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
ولم يرد مكتب مودي على الفور على رسالة عبر البريد الإلكتروني، للتعليق على تقرير صحيفة لوموند الفرنسية.
وقام مودي بزيارة للعاصمة الفرنسية باريس يومي الخميس والجمعة، ودعاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كضيف شرف لحضور العرض العسكري السنوي ليوم الباستيل في باريس، الذي يقام احتفالا بالثورة الفرنسية.
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