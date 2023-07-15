سفارة السودان في موسكو: البرهان قد يترأس وفد السودان بالقمة الروسية الأفريقية
وكالات
قالت السفارة السودانية في موسكو، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد يترأس وفد بلاده في القمة "الروسية - الأفريقية"، وفق العربية- الحدث.
ومن المقرر أن تقام القمة "الروسية - الأفريقية" في مدينة سان بطرسبورغ أواخر يوليو الجاري، بتمثيل رفيع المستوى وعقد العديد من الاجتماعات على هامش القمة، التي يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق تأكيدات الكرملين.
وألمحت روسيا، في وقت سابق، إلى أن تهديدات غربية انطلقت بشأن الدول المشاركة في تلك القمة لمحاولة إثنائها عن التعاون مع موسكو التي تواصل دعم موقفها بشأن الحرب القائمة بينها وبين أوكرانيا التي تتلقى الدعم العسكري من الدول الغربية.
سوق مصراوى
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 29 جنيها.. أفضل منتجات للعناية بالطفل في الصيفتفاصيل
-
أسهل طرق للتخلص من باعوض وحشرات الصيف بدون مبيداتتفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
أسهل طريقة لصنع المولتن كيك في دقيقة واحدة بدون فرنتفاصيل
-
تبدأ من 110 جنيهات.. أسعار أغطية الوسائد الحرير لحماية الشعر من التساقطتفاصيل
فيديو قد يعجبك: