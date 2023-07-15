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سفارة السودان في موسكو: البرهان قد يترأس وفد السودان بالقمة الروسية الأفريقية

01:40 م السبت 15 يوليه 2023
سفارة السودان في موسكو: البرهان قد يترأس وفد السودان بالقمة الروسية الأفريقية

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

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وكالات

قالت السفارة السودانية في موسكو، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد يترأس وفد بلاده في القمة "الروسية - الأفريقية"، وفق العربية- الحدث.

ومن المقرر أن تقام القمة "الروسية - الأفريقية" في مدينة سان بطرسبورغ أواخر يوليو الجاري، بتمثيل رفيع المستوى وعقد العديد من الاجتماعات على هامش القمة، التي يشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق تأكيدات الكرملين.

وألمحت روسيا، في وقت سابق، إلى أن تهديدات غربية انطلقت بشأن الدول المشاركة في تلك القمة لمحاولة إثنائها عن التعاون مع موسكو التي تواصل دعم موقفها بشأن الحرب القائمة بينها وبين أوكرانيا التي تتلقى الدعم العسكري من الدول الغربية.

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