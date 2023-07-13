الجنائية الدولية تفتح تحقيقا جديدا بشأن جرائم حرب في السودان
وكالات
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، "فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان"، مشيرا الى أن "النزاع الراهن يثير قلقا كبيرا".
وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي، إنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة"، في إشارة الى المعارك التي اندلعت اعتبارا من 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
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