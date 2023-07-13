أغنى متسول في العالم يمتلك ملايين الدولارات

(وكالات)

يطلق على رجل في الهند لقب "أغنى متسول في العالم" بعد أن جمع ملايين الدولارات عبر التسول في شوارع مومباي، وفقا لوسائل إعلامية هندية.

وذكرت صحيفة "فايننشال إكسبريس" أن بهارات جين ولد في عائلة من الطبقة الدنيا ولم يكن قادرا على متابعة تعليمه الرسمي ودفعه عدم تمكنه من العثور على وظيفة مستقرة إلى النزول إلى الشوارع حيث جنى أمواله.

وهو يملك حاليا حوالي 7.5 كرور روبية، أي حوالي مليون دولار أمريكي. وذكرت صحيفة "إنديان تايمز"، أن جين يجني ما يقرب من 728 دولارا شهريا من التسول مما سمح له بامتلاك شقة مكونة من غرفتي نوم واستئجار متجرين اثنين، مقابل حوالي 364 دولارا شهريا.

وبينما يعتمد على كرم الغرباء لمدة 10 إلى 12 ساعة يمكنه جمع 30 دولارا في اليوم. وفقد وفرت طريقته غير التقليدية لكسب المال لأطفاله التعليم في مدرسة وتسمح لأفراد الأسرة الآخرين بتشغيل متجر للأدوات المكتبية.

وعلى الرغم من امتلاك هذه الثروة، ومطالبات عائلته المستمر بالتوقف عن التسول لكنه يتجاهلهم ويواصل "عمله"، في مواقع رئيسية في جميع أنحاء المدينة مثل "أزاد ميدان" و "شاتراباتي شيفاجي".