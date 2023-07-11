تعطل محطات الطاقة الكهرومائية في شمال الهند بسبب الفيضانات

نيودلهي - (د ب ا)

توقف عمل عدة محطات للطاقة الكهرومائية في ولاية هيمشال براديش بشمال الهند بسبب الفيضانات ومستويات الطمي المرتفعة، وذلك في ظل هطول أمطار استوائية قوية على البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شركة " اس جيه في ان ليمتد" أوقفت عمل محطة ناثبا جهاكري التي تولد 1500 ميجاوات، أكبر محطة طاقة كهرومائية في هيمشال براديش أمس الأول الأحد، وسوف تستأنف العمل بمجرد انحسار مستويات الطمي، وذلك بحسب ما قاله مدير المشروع ار سي نيجي. كما أغلقت الشركة محطة تولد 412 ميجاوات.

كما أوقفت شركة جيه اس دبليو للطاقة عمل محطة كارشام وانجتو التي تولد 1045 ميجاوات في نفس الولاية بالإضافة إلى محطة أخرى، وذلك بسبب الطمي، وفقا لشخص على علم بالتفاصيل، رفض الكشف عن هويته.

ويشار إلى أن نحو 37 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في شمال الهند، حيث شهدت نيودلهي أمس الأول الأحد يوما كان الأكثر هطولا للأمطار والفيضانات منذ أربعة عقود . وتوقعت هيئة الارصاد هطول أمطار غزيرة للغاية خلال اليومين المقبلين في معظم المناطق بشمال البلاد، كما أصدرت تحذيرا باللون الأحمر في ولاية هيمشال براديش، إحدى أكثر الولايات تضررا من الأمطار.