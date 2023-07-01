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BBC

ملك هولندا يعتذر عن ممارسة بلاده العبودية إبان الحقبة الاستعمارية

06:54 م السبت 01 يوليو 2023

ملك هولندا فيليم ألكساندر

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أمستردام - (ا ف ب)

قام العاهل الهولندي الأحد بتقديم اعتذاره الرسمي عن العبودية التي مارستها بلاده خلال الحقبة الاستعمارية. وأتى ذلك في الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد في المستعمرات الهولندية السابقة، بما يشمل المستعمرات السابقة في منطقة البحر الكاريبي. وقال العاهل الهولندي "أقف اليوم أمامكم كملككم وكجزء من حكومتكم. اليوم أنا أعتذر شخصيا".

اعتذر ملك هولندا فيليم ألكسندر السبت رسميا عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك في الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد في المستعمرات السابقة.

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AFP

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ملك هولندا فيليم ألكسندر العاهل الهولندي العبودية الذكرى السنوية الـ150 لتحرير العبيد

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