إعلان

BBC

تونس تعلن العثور على حطام المروحية المفقودة وانتشال جثتين

04:29 م الخميس 08 يونيو 2023
تونس تعلن العثور على حطام المروحية المفقودة وانتشال جثتين

أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية العثور على حطام طائرة مروحية مفقودة منذ ليل أمس الاربعاء في عرض البحر وانتشال جثتين من بين أربعة عسكريين كانوا على متنها.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ، إلى أن عمليات البحث لاتزال مستمرة.

وفقد أثر المروحية بينما كانت تقوم بمهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط بولاية بنزرت شمال البلاد، وفق الوزارة.

سوق مصراوى

تونس تحطم مروحية سقوط مروحية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market