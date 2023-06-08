تونس تعلن العثور على حطام المروحية المفقودة وانتشال جثتين
تونس - (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع التونسية العثور على حطام طائرة مروحية مفقودة منذ ليل أمس الاربعاء في عرض البحر وانتشال جثتين من بين أربعة عسكريين كانوا على متنها.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس ، إلى أن عمليات البحث لاتزال مستمرة.
وفقد أثر المروحية بينما كانت تقوم بمهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط بولاية بنزرت شمال البلاد، وفق الوزارة.
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