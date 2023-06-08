روسيا ترفض مزاعم أوكرانيا بتمويلها لمتمردين على الأراضي الأوكرانية

امستردام - (د ب ا)

قال السفير الروسي في هولندا اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إن مزاعم أوكرانيا بتمويل متمردين موالين لروسيا على الأراضي الأوكرانية لا أساس لها، وأنه يجب رفض القضية المتعلقة بذلك.

ووصف السفير الكسندر شولجين الاتهامات " بالدعاية الإعلامية والأكاذيب" ورفضها جميعها، قائلا إن أوكرانيا لم تقدم دليلا لاثبات ما تقول.

ويشار إلى أن الأمر يتعلق بقضية تقدمت بها أوكرانيا عام 2017 لدى المحكمة الأممية، قبل الغزو الروسي العام الماضي، حيث اتهمت أوكرانيا روسيا بدعم متمردين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا بالأسلحة والأموال منذ عام 2014. وبذلك تكون موسكو قد خرقت المعاهدة الدولية التي تحظر تمويل الارهاب، وفقا لما قالته كييف.

كما أن أوكرانيا تتهم موسكو بإسقاط طائرة " ام اتش 17" خلال عام 2014، مما أسفر عن مقتل 298 راكبا. ووفقا للمزاعم، فإن روسيا أمدت المتمردين بالصاروخ " بوك" المضاد للطائرات الذي أسقط الطائرة ، وهو ما رفضه محاميو موسكو.

وبناء على الأدلة، توصلت محكمة جنائية هولندية إلى أن اثنين من الروس وأوكرانيا متهمون بإسقاط الطائرة " ام اتش 17" وقضت غيابيا بحبسهم مدى الحياة .