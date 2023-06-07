رويترز: حريق ضخم في محيط قاعدة عسكرية ومخازن وقود بجنوب الخرطوم
وكالات
قال شهود لرويترز يوم الأربعاء، إن حريقا كبيرا شوهد بالقرب من قاعدة عسكرية ومستودعات وقود في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يخوضان معارك للسيطرة على مستودعات الوقود الواقعة قرب القاعدة منذ مساء يوم الثلاثاء.
وتجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الأربعاء، حيث اشتعلت النيران في العديد من المباني، وفقا لصحفي محلي.
وقال الصحفي، إن منطقة الاشتباكات توجد بها منشآت مهمة لتخزين الغاز وكذلك مصنع للأسلحة والذخيرة ومخازن للدبابات والمعدات العسكرية.
وانتهى مساء السبت الماضي، وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة واشنطن والرياض. ولم يتضح ما إذا كانت المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع ستستمر.
ويطالب الجيش بأن تغادر قوات الدعم السريع المستشفيات والمدارس والمنازل الخاصة التي تحتلها.
من جانبها، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتعمد تأجيل المحادثات حتى الآن.
ويدور صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي.
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