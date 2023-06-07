حفل تخرج تحول إلى مأساة.. قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في مدرسة

(بي بي سي):

هاجم رجل مسلح بأربع مسدسات حشدا من التلاميذ والمدعويين خارج مدرسة ثانوية عقب حفل تخرج في ريتشموند في ولاية فرجينيا الأمريكية.

قتل في الحادث شخصان وأصيب خمسة آخرون خلال الهجوم، إصابة بعضهم خطيرة.

واعتقلت الشرطة أحد المشتبه بهم، وهو شاب يبلغ من العمر 19 عاما كان يعرف أحد الضحايا وأطلق النار عليه وعلى من كان بالقرب منه عقب خروج الحضور من مسرح المدرسة حيث جرت مراسم حفل التخرج.

ورجح رئيس شرطة ريتشموند أن توجه تهمة قتل من الدرجة الثانية بالإضافة إلى جرائم أخرى إلى المشتبه به. وأشار إلى اعتقال شخصين عقب الحادثة الدموية.

وتشكل حوادث وجرائم إطلاق النار العشوائي في المدن الأمريكية، قلقا كبيرا وتثير احتجاجات غاضبة بسبب فوضى السلاح في الولايات المتحدة، في الأماكن العامة مثل المدارس ومراكز التسوق والكنائس، فقد ارتكب في عام 2023 حتى الآن 279 حادثة إطلاق نار جماعي أي إطلاق النار على أربعة أشخاص أو أكثر في حادثة واحدة.