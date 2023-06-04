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BBC

زلزال بقوة 5ر4 درجة يضرب غرب إيران

12:02 م الأحد 04 يونيو 2023
زلزال بقوة 5ر4 درجة يضرب غرب إيران

زلزال - أرشيفية

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طهران - (د ب ا):

ضرب زلزال بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر غرب إيران صباح اليوم الأحد.

وقع الزلزال بالقرب من مدينة كرماشان، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع العراق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية " ارنا" نقلا عن معهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير حول وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

ويشار إلى أن الزلازل التي تضرب شمال غرب إيران بالقرب من الحدود تركيا خلفت دمارا واسع النطاق خلال الأشهر الماضية، حيث أُصيب المئات من الأشخاص.

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زلزال إيران مقياس ريختر

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