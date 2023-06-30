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BBC

دفن جثمان مراهق قتل على أيدي الشرطة في فرنسا غدا السبت

11:53 م الجمعة 30 يونيو 2023

الشرطة الفرنسية

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باريس - (د ب أ):
من المقرر أن تجرى غدا السبت مراسم دفن جثمان الصبي الذي يبلغ عمره 17 عاما وقتل أثناء عملية تفتيش مروري من جانب الشرطة في فرنسا ، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة فى بلدية نانترى بغربى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة .

ووقع حادث إطلاق النار الدامي في ضاحية نانتري بباريس الثلاثاء الماضي. وتسبب القتل في غضب بفرنسا مع توجيه اتهامات للشرطة بالعنف المفرط.

واندلعت أعمال شغب في منطقة باريس الكبرى، ومدن فرنسية أخرى، بل إن الأمر طال بلجيكا المجاورة منذ ذلك الحين.

وقالت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة إنها ستفرض قيودا على حركة المرور في المساء وخدمة النقل العام في منطقة باريس الكبرى بعد ثلاثة ليال على التوالي من أعمال الشغب، منذ حادث إطلاق النار الدامي من جانب الشرطة قبل ثلاثة أيام.

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